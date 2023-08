Google Foto: cartella protetta anche su web e iOS

L’azienda di Mountain View ha annunciato la disponibilità di un aggiornamento per Google Foto che introduce la Cartella protetta anche su web e iOS. La funzionalità era già presente su Android da oltre due anni. Inoltre, gli utenti possono effettuare il backup, in modo da poter accedere a foto e video da qualsiasi dispositivo.

Cartella protetta su web e iOS con backup

Gli utenti conservano sullo smartphone centinaia di foto che possono contenere dati sensibili. Per una maggiore sicurezza è possibile spostare immagini e video nella Cartella protetta, introdotta inizialmente solo sui Pixel e successivamente su tutti gli smartphone Android (all’epoca si chiamava Cartella bloccata). Il contenuto è protetto dalla crittografia e dal blocco schermo scelto (sequenza, PIN, password, impronta digitale, Face ID).

La funzionalità è ora disponibile anche su web e iOS. Su smartphone è accessibile in Raccolta > Utilità > Cartella protetta , mentre su web si trova nel menu a sinistra (al momento non è presente in Italia, ndr). L’utente deve quindi spostare nella cartella le foto e i video da proteggere. I contenuti non verranno mostrati nella home, nei ricordi, nelle ricerche e negli album. Inoltre non saranno visibili alle altre app.

Tutte le versioni di Google Foto (web, Android e iOS) supportano anche il backup sul cloud, grazie al quale è possibile accedere alla Cartella protetta da ogni dispositivo. Se non viene attivato il backup, quindi se l’utente conserva il contenuto della Cartella protetta localmente, foto e video verranno eliminati in caso di disinstallazione dell’app.

Google ha infine semplificato la pagina delle impostazioni, riducendo il numero di opzioni a sei: Backup, Notifiche, Preferenze, Condivisione, App e dispositivi e Privacy.