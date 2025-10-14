Google Foto lancia editor AI per ritoccare i selfie

La versione 7.49 di Google Foto nasconde nel codice una funzione chiamata “Face Retouch” che permetterà di modificare i selfie. Acne? Sparita. Occhiaie? Cancellate. Denti gialli? Bianchissimi come nella pubblicità del dentifricio. Il tutto senza mai uscire dall’app, senza competenze di Photoshop, senza nemmeno dover ammettere a a se stessi che si sta alterando la realtà.

Del resto, i filtri Instagram sono diventati la norma, nessuno pubblica più foto senza averle prima “migliorate”. Google sta semplicemente rendendo questo processo più facile, più integrato e probabilmente più convincente. Perché accontentarsi di filtri che tutti riconoscono quando si può ritoccare la foto in modo quasi naturale?

Il nuovo editor AI di Google Foto rimuove acne, occhiaie e imperfezioni: selfie perfetti?

Attualmente, l’app Fotocamera di Android offre alcune funzionalità base per selfie e ritratti, ma sono limitate. E Google Foto fino a oggi, non aveva strumenti dedicati per la modifica a posteriori. Face Retouch cambia tutto. Si può scattare la foto normalmente e poi, con calma, decidere cosa modificare. L’analisi del codice rivela termini chiave che saranno usati come scorciatoie nella funzione di ricerca: acne, occhiaie, imperfezioni, brufoli, denti, sbiancare.

Non sono parole casuali, o neutre, come “luminosità” o “contrasto”, celano un’ossessione collettiva per la perfezione estetica. Sono difetti percepiti, cose che la società ci ha insegnato a nascondere, problemi che prima si risolvevano con il make up o l’editing manuale e che ora possono essere cancellati con un tocco.

Non ci sono ancora dettagli tecnici su come funzionerà esattamente. Probabilmente, l’AI analizzerà i selfie, identificherà automaticamente imperfezioni, occhiaie, denti e tutto il resto, e poi permetterà di modificare selettivamente ciascun elemento.

Forse sarà possibile scegliere l’intensità della correzione, un ritocco discreto o trasformazione totale. Forse l’AI suggerirà automaticamente miglioramenti. Forse ci sarà un pulsante “Rendi perfetto” che applica tutte le correzioni in una volta sola.

Le app di incontri sono già piene di foto ritoccate, filtri, angolazioni studiate e illuminazione strategica. Face Retouch renderà tutto questo ancora più facile. Il problema non è tanto la disonestà, tutti sappiamo ormai che le foto online sono sempre un po’ migliorate. Il problema è che stiamo normalizzando l’idea che la nostra vera faccia non sia abbastanza buona. Che abbiamo bisogno di correzioni per essere presentabili.