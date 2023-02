Google Foto: Gomma Magica disponibile per tutti

C’è una gran bella novità per Google Foto, per la precisione per coloro che usano il servizio mediante l’app per Android e iOS/iPadOS. Nelle scorse ore, infatti, Google ha annunciato l’introduzione per tutti i dispositivi del supporto alla Gomma Magica, una feature che sino a questo momento era ad appannaggio dei più recenti dispositivi Pixel.

Google Foto: Gomma Magica per tutti i dispositivi Android e iOS/iPadOS

Per chi non lo sapesse, lo strumento Gomma Magica ha fatto il suo debutto con Pixel 6 lanciato nel 2021 e consente di rimuovere in automatico le parti indesiderate di una foto usando l’intelligenza artificiale. Grazie ad essa, dunque, si possono cancellare automaticamente elementi indesiderati che sono presenti sullo sfondo nelle foto, linee e tutto quanto si ritenga sia il caso di rimuovere dagli scatti per una qualsiasi ragione.

Riportiamo di seguito, in forma tradotta, come viene descritto esattamente lo strumento Gomma Magica da Google.

Quando pensi di aver scattato la foto perfetta per poi scoprire elementi di disturbo sullo sfondo, la frustrazione sale. Gomma Magica rileva questi elementi nelle foto, ad esempio photobomber o linee elettriche, in modo che tu possa rimuoverli in pochi tocchi. Puoi anche cerchiare o passare il dito su altri elementi che vuoi rimuovere per perfezionare ulteriormente la foto: penserà Gomma Magica a eliminarli. Inoltre, l’opzione Mimetizza di Gomma Magica può modificare il colore degli oggetti nella tua foto per uniformarli in modo naturale con il resto dell’immagine, mettendo in risalto ciò che conta davvero.

Unitamente alla novità in questione, l’app di Google Foto adesso supporta pure gli effetti video HDR e altre novità relative all’editor di collage e alla possibilità di effettuare ordini per le stampe delle foto che sono però destinate esclusivamente agli utenti paganti, ovvero a coloro che utilizzano Google One.

