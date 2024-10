Google Foto indica le modifiche dell'IA

Google Foto offre diversi tool per la modifica delle immagini. Quelli più avanzati sfruttano l’intelligenza artificiale per eseguire operazioni complesse. L’azienda di Mountain View ha annunciato che verrà aggiunta l’informazione relativa all’uso dell’IA nei dettagli di ogni foto. In futuro potrebbe essere utilizzato un watermark visivo.

Più trasparenza per le modifiche IA

Google spiega che vuole garantire una maggiore trasparenza per consentire agli utenti di comprendere quando una foto è stata modifica con i tool di intelligenza artificiale. A partire dalla prossima settimana, Google Foto aggiungerà una specifica sezione nella pagina dei dettagli.

Quando l’utente usa i tool Magic Editor, Magic Eraser e Zoom Enhance, l’app inserisce i corrispondenti metadati in base agli standard tecnici di The International Press Telecommunications Council (IPTC) per indicare le modifiche effettuate con l’IA. Questa informazione verrà aggiunta nella sezione Dettagli visibile toccando i tre puntini in alto a destra, dopo aver aver visualizzato una foto.

Magic Editor permette di spostare, ridimensionare e cancellare parti dell’immagine (solo 10 modifiche gratuite al mese). Con Magic Eraser è possibile rimuovere oggetti indesiderati nelle foto. Zoom Enhance (disponibile solo Pixel 8 Pro, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, e Pixel 9 Pro Fold) consente infine di ingrandire l’immagine senza perdere qualità.

La presenza dell’informazione è sicuramente utile, ma poche persone leggono i metadati o i dettagli delle foto. Sarebbe meglio inserire un watermark visivo direttamente sull’immagine. Google ha dichiarato che valuterà soluzioni aggiuntive per offrire una maggiore trasparenza.