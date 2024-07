Google Foto aggiunge la scheda Documenti anche sul web

Con l’aumentare esponenziale di foto e documenti digitali, diventa sempre più importante poter organizzare efficacemente i propri file. Per questo motivo Google Foto continua ad aggiornare e migliorare i suoi servizi, così da offrire un’esperienza d’uso più intuitiva e completa.

Tra le novità introdotte di recente, l’app introduce un sistema intelligente per eliminare automaticamente le foto non riuscite e un editor video avanzato per migliorare la qualità dei video. Queste e altre funzionalità rendono l’applicazione uno strumento sempre più utile e versatile per gestire al meglio i propri contenuti digitali.

Google Foto: in arrivo la scheda Documenti sul web

Google Foto, apprezzato per le sue capacità di archiviazione e organizzazione delle foto, sta aggiungendo una nuova funzione alla sua versione web: la scheda “Documenti“. Questa sezione, già presente nelle applicazioni mobili per Android e iOS, arriva ora sulla piattaforma online, migliorando la gestione dei documenti scansionati.

La sezione Documenti arriva sulla versione web di Google Foto

Introdotta per la prima volta a novembre sulle applicazioni mobili, la schda “Documenti” si trova ora nella Libreria, accanto alle sezioni Preferiti, Album, Utilità, Archivio, Cartella bloccata e Cestino. Questo aggiornamento consente agli utenti di visualizzare facilmente i propri documenti importanti grazie a un accesso rapido e intuitivo. All’interno si trovano raccolte come Screenshot, Libri e riviste, Informazioni sugli eventi, Identità, Note, Metodi di pagamento, Ricevute, Ricette e menu e Social network.

Gli utenti possono accedere a questa nuova visualizzazione direttamente cercando “Documenti” o visitando photos.google.com/u/0/documents. Ad esempio, un album automatico può raggruppare screenshot, ricevute di pagamento, note e informazioni sull’identità. In questo modo è possibile trovare rapidamente i documenti importanti senza dover sfogliare centinaia di foto.

Inoltre, questa funzione è progettata per aiutare a organizzare e archiviare i documenti in modo efficiente, ordinandoli automaticamente nelle categorie appropriate.