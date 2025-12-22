Google Gemini debutta sugli elettrodomestici con il frigo Samsung

Il frigorifero sta per diventare intelligente. O almeno, questo è quello che spera Samsung. L’azienda presenterà al CES 2026 il primo elettrodomestico al mondo con Google Gemini integrato. Il frigorifero può riconoscere cosa c’è dentro e dice quello che sta per scadere.

Frigorifero Samsung con Gemini integrato riconosce gli alimenti automaticamente

Il Bespoke AI Family Hub di Samsung è equipaggiato con una versione aggiornata di AI Vision, ora potenziata da Gemini. La vecchia versione poteva riconoscere fino a 37 tipi di alimenti freschi e 50 alimenti trasformati pre-registrati. Ora, con Gemini a bordo, il frigorifero può riconoscere molti più alimenti senza bisogno di input manuale. Quindi non sarà più necessario fotografare ogni singolo cibo, sperando che il sistema capisca la differenza tra un cavolo e un’insalata iceberg.

La vera novità è che il frigorifero può identificare automaticamente gli alimenti trasformati, quelli con l’etichetta, senza dirgli cosa sono.

La cantina vini con Gemini

Ma Samsung non si è fermata al frigorifero. Al CES 2026 presenterà anche una cantina per vini Bespoke AI. È dotata di una telecamera che riconosce automaticamente le etichette dei vini. Non solo, traccia in quale ripiano e scomparto è conservata ogni singola bottiglia, e sincronizza tutto con lo SmartThings AI Wine Manager. È sostanzialmente un sistema di sorveglianza che monitora ogni movimento delle bottiglie di vino.

Per Google è un debutto importante in una categoria completamente nuova. Fino ad ora, Gemini viveva nei telefoni Pixel, sul web, e più recentemente negli altoparlanti e nei display Google Home. Elettrodomestici da cucina? Territorio vergine.

E se Samsung sta aprendo la strada con frigoriferi e cantine per vini, è lecito aspettarsi che altri produttori seguiranno l’esempio. Una volta che l’AI si è insediata in cucina, probabilmente non si fermerà lì. Forni che regolano automaticamente temperatura e tempo di cottura in base a cosa si sta cucinando, lavastoviglie che riconoscono il tipo di sporco e scelgono il ciclo ottimale. Le possibilità sono infinite.

Gemini negli elettrodomestici: l’inizio di una nuova era

Samsung sta anticipando queste novità prima del CES 2026, la fiera tech di Las Vegas dove vengono presentate tutte le meraviglie tecnologiche (e le assurdità) dell’anno a venire. E c’è una buona probabilità che il frigorifero Family Hub e la cantina vini non siano gli unici prodotti con Gemini integrato che vedremo.

Google sta spingendo per portare la sua intelligenza artificiale in categorie di dispositivi completamente nuove. E il CES è il palcoscenico perfetto.