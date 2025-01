Google Gemini: news in tempo reale da Associated Press

Google ha annunciato la prima partnership con un editore. Gli utenti che usano l’app Gemini riceveranno risposte più aggiornate grazie alle notizie fornite da Associated Press. Quasi contemporaneamente, OpenAI ha annunciato una collaborazione con Axios, mentre Mistral AI ha annunciato oggi un accordo con Agence France-Presse.

News in tempo reale con Gemini

Google ricorda che la collaborazione con Associated Press è stata avviata molti anni fa per mostrare informazioni accurate e aggiornate nei risultati del motore di ricerca. Le stesse informazioni verranno fornite nelle risposte dell’app Gemini. Per l’azienda di Mountain View si tratta del primo accordo con un editore che riguarda il chatbot di intelligenza artificiale.

Non sono noti i termini economici. Kristin Heitmann, Vice Presidente e Chief Revenue Officer di Associated Press, ha dichiarato:

La relazione di lunga data tra Associated Press e Google si basa sulla collaborazione per fornire notizie e informazioni tempestive e accurate al pubblico globale. Siamo lieti che Google riconosca il valore del giornalismo di Associated Press e il nostro impegno per un’informazione imparziale nello sviluppo dei suoi prodotti di intelligenza artificiale generativa.

Quasi contemporaneamente, OpenAI ha ulteriormente incrementato il numero di collaborazioni con gli editori. L’azienda californiana ha sottoscritto un accordo triennale con Axios che prevede il finanziamento di quattro nuove redazioni locali: Pittsburgh (Pennsylvania), Kansas City (Missouri), Boulder (Colorado) e Huntsville (Alabama).

Nelle risposte di ChatGPT ci saranno rifermenti alle notizie di Axios, mentre l’editore utilizzerà le tecnologie di OpenAI nei suoi prodotti (ma l’intelligenza artificiale non sostituirà i giornalisti).

Mistral AI ha invece annunciato una partnership con Agence France-Presse (AFP). Anche per la startup francese si tratta del primo accordo con un’agenzia di stampa. Gli articoli di AFP verranno citati nelle risposte del chatbot Le Chat.