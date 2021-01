Così come sta avvenendo in questi giorni con il CES 2021, dovremo abituarci a un anno di eventi online per ragioni legate alla crisi sanitaria che impiegheremo ancora qualche tempo a lasciarci alle spalle: accadrà anche per Hash Code 2021, la competizione annuale organizzata da Google e rivolta alla community degli sviluppatori.

Hash Code 2021: registrazioni aperte per l’evento

Aperta in queste ore la fase di iscrizione per chi desidera partecipare (link a fondo articolo). Le qualificazioni prenderanno poi il via nella giornata del 25 febbraio e chi sarà in grado di proseguire nel cammino affronterà poi le finali nel mese di aprile.

L’obiettivo di Hash Code è fin dalla prima edizione quello di coinvolgere piccoli team di studenti o professionisti (di due o quattro elementi) da ogni parte del mondo in un contest di programmazione sottoponendo ai partecipanti un problema da risolvere mettendo alla prova le loro skill.