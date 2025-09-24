Google Home su Web si aggiorna, ora è quasi al pari dell'app

La versione Web di Google Home ha da poco ricevuto un interessante aggiornamento che modica l’interfaccia del servizio, trasformandola in uno strumento di controllo per la smart home assai più potente e completo, al pari, o quasi, dell’app per smartphone e tablet, grazie all’implementazione di nuove funzioni.

Google Home: nuova interfaccia e nuove funzioni per la versione Web

Andando maggiormente in dettaglio, le nuove funzionalità sono ottimizzate per i grandi schermi dei computer e tra le più significative vi è l’introduzione dell’editor di script direttamente nel browser. Questa feature consente di creare e modificare le automazioni della propria smart home con un controllo assai più granulare rispetto alle routine standard, cosa che sino a questo momento era possibile fare esclusivamente da mobile.

È stata altresì potenziata la gestione delle videocamere di sorveglianza. Adesso, infanti, da Web si possono visualizzare i feed live di più telecamere Nest in simultanea. Inoltre, è possibile utilizzare la comunicazione a due vie, controllare lo stato della batteria delle videocamere e creare e scaricare le clip video registrate.

Mentre per alcuni questo aggiornamento di Google Home sul Web potrebbe sembrare di minore portata, le cose non stanno propriamente in questo modo, considerando che fornisce un altro modo per avere il controllo della propria smart home. Per cui, se per qualche motivo non si ha lo smartphone o il tablet a portata di mano, si può semplicemente accedere al proprio account da browser e iniziare a controllare da lì la propria casa e i dispositivi collegati.