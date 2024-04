Google: in arrivo un nuovo dispositivo wireless

Nelle settimane a venire, Google potrebbe lanciare sul mercato un nuovo “dispositivo wirelesss”, identificato con numero di modello G4SKY, da poco comparso nel database dell’FCC (l’ente statunitense che si occupa di telecomunicazioni), ma in merito a cui non si sa assolutamente nulla.

Google: nuovo dispositivo wireless nel database dell’FCC

L’ipotesi che possa trattarsi di uno smartphone sarebbe però da escludere, visto e considerato che generalmente tali device vengono etichettati come “telefono”, mentre in tal caso viene usata proprio la frase “dispositivo wireless”, solitamente adoperata per dispositivi tra cui Pixel Watch e Nest Hub e per gli smart speaker.

Il dispositivo, inoltre, stando a quanto appreso, è dotato di connettività LTE, Wi-Fi e Bluetooth e supporta pure VoIP su LTE, il che suggerisce che dovrebbe permettere di effettuare o di rispondere a chiamate vocali.

Considerando che il device è apparso ora nel database dell’FCC e che ciò è solitamente indice di un lancio a stretto giro, è abbastanza improbabile che possa trattarsi del tanto atteso Google Pixel Watch 3, il cui lancio è atteso per l’autunno, anche in virtù della presunta mancanza della connettività UWB.

A questo punto, potrebbe trattarsi di una nuova serie di smartwatch, come ad esempio un Google Pixel Watch 2a, magari da lanciare insieme a Google Pixel 8a.

A ciò va altresì sommato il fatto che le istruzioni su come visualizzare l’etichetta E FCC sul dispositivo si allineano esattamente con dove trovare le stesse informazioni sugli attuali Pixel Watch e non su un telefono o su un tablet.