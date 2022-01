Google: in arrivo un nuovo paio di occhiali smart?

Del fatto che Google fosse intenzionata a riprovarci con degli occhiali per la realtà aumentata, sulla falsariga dei Google Glass, è cosa già nota da qualche settimana a questa parte. Gli annunci di lavoro pubblicati di recente dall'azienda hanno infatti lasciato ben sperare in tal senso. Nelle ultime ore, però, sono venuti a galla nuovi dettagli al riguardo.

Google lavora ai successori dei Google Glass

Stando a quanto riferito dal The New York Times, in un approfondimento dedicato allo sforzo dei grandi produttori tech sul settore AR, “big G” avrebbe in cantiere un nuovo progetto derivante dall'acquisizione di North avvenuta lo scorso anno.

In quel periodo North stava preparando il lancio, successivamente cancellato, dei Focals 2.0, degli occhiali smart dotati di display con proiettore olografico, tramite cui poter visualizzare una determinata quantità di informazioni, come il meteo e gli appuntamenti aggiunti al calendario. Molte aziende avevano mostrato interesse per il progetto, tra cui pure Google.

Tutto, insomma, farebbe pensare che il “colosso di Mountain View” abbia in cantiere la presentazione di un nuovo paio di occhiali smart, questa volta pensati per il grande pubblico e con un prezzo di lancio alla portata dei più (i Focals 1.0 erano stati proposti a 1.000 dollari e poi ribassati a 599 dollari). Quel che resta da scoprire è quando il nuovo progetto verrà annunciato, ma tenendo conto del fatto che anche Apple nei prossimi mesi potrebbe rendere disponibile sul mercato un dispositivo dalle fattezze analoghe non dovrebbe volerci molto.

Resta tuttavia ancora da capire se Google voglia rilasciare dei rinnovati Google Glass oppure un dispositivo indossabile completamente nuovo avente però lo stesso scopo. Da quando i Google Glass sono stati annunciati la prima volta, infatti, l'hardware ha subito molte evoluzioni, così come pure l'ecosistema software.