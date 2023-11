Google è un malware Android, secondo Huawei

Gli utenti con smartphone Huawei hanno segnalato la comparsa di un avviso di sicurezza relativo all’app Google. Il messaggio avverte che si tratta di un trojan, quindi deve essere immediatamente disinstallata. Il problema è presente anche sui dispositivi Honor e Vivo. Avast ha confermato che è un falso positivo.

Google non è un malware

L’app Google è preinstallata su tutti i dispositivi Android certificati. Per quanto riguarda Huawei è presente solo sui prodotti lanciati prima del ban imposto dagli Stati Uniti (su quelli più recenti non ci sono app e servizi Google). A partire dal 30 ottobre, gli utenti hanno notato l’avviso di sicurezza “Google sembra essere un malware e presenta un rischio elevato. È consigliata l’immediata disinstallazione“. Il malware è indicato come TrojanSMS-PA.

Nei dettagli viene evidenziato che l’app Google invia SMS di nascosto, invita gli utenti a pagare per contenuti per adulti, scarica/installa app o ruba informazioni private. Un portavoce di Google ha dichiarato che l’avviso non viene mostrato da Play Protect e che probabilmente i dispositivi non sono certificati. In realtà l’avviso viene mostrato anche sui dispositivi certificati con app Google ufficiali.

Avast ha successivamente svelato il mistero che riguarda solo gli utenti al di fuori della Cina. Il kit di sviluppo (SDK) del suo antivirus viene usato dall’app Huawei Optimizer. Quest’ultima ha segnalato per errore la presenza di un malware nel Google Quick Search Box. Un simile falso positivo è stato mostrato su alcuni dispositivi Honor e Vivo (non è nota l’app). Il fix risolutivo è stato distribuito il 30 ottobre.