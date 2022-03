Google Maps: 190 milioni di foto bloccate nel 2021

Google Maps è uno dei servizi di mappe più usati al mondo, in quanto considerato funzionale e affidabile. Per essere tale e per poter continuare ad assolvere come si deve al suo scopo è però indispensabile che venga mantenuto aggiornato e soprattutto il più possibile libero da abusi e informazioni non corrette. Questo è un lavoro che “big G” compie in maniera costante e i numeri frutto di tale operazione sono decisamente impressionanti, come dimostra il comunicato al riguardo pubblicato dal colosso di Mountain View sul suo blog nelle scorse ore.

Google Maps: ecco come sono stati filtrati i contenuti inadeguati nel 2021

Stando a quanto reso noto dall’azienda, infatti, Google Maps riceve circa 20 milioni di contributi giornalieri che devono essere filtrati dal suo team assistito da algoritmi di intelligenza artificiale per poter eliminare profili falsi, foto inadeguate e recensioni fake.

Andando più nel dettaglio, in riferimento al solo 2021, Google ha bloccato e rimosso oltre 190 milioni di foto e 5 milioni di video sfocati, di bassa qualità o che violavano in qualche modo le normative dell’azienda e ha bloccato ed eliminato più di 95 milioni di recensioni che andavano contro le norme, oltre 60 mila delle quali legate al Covid e più di 1 milione segnalate direttamente dagli utenti.

Gli sforzi di Google si sono concentrati pure sulle attività commerciali, che a quanto pare risultano essere bersagli particolarmente interessanti per i malintenzionati. Nel dettaglio, in tale ambito Google ha rimosso più di 7 milioni di profili aziendali fasulli, oltre 630.000 dei quali segnalati direttamente. Inoltre, ha fermato più di 12 milioni di tentativi di creazione di account aziendali farlocchi e quasi 8 milioni di tentativi di rivendicare account non appartenenti ai legittimi proprietari. Inoltre, sono stati disabilitati più di 1 milione di profili utente a causa di atti vandalici o frodi online.