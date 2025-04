Google Maps: analisi AI di infrastrutture e traffico

Google ha deciso di integrare inediti set di dati all’interno di BigQuery, la sua piattaforma di analisi, al fine di rendere più facile per le persone accedere ai dati dei prodotti della piattaforma Google Maps. Questa novità è di particolare rilievo in quanto consentirà di sfruttare a tutto tondo la potenza di Google Maps Platform, che consente agli sviluppatori di creare app e siti utilizzando le sue informazioni complete e sempre aggiornate, e Earth Engine, mediante l’intelligenza artificiale, per una comprensione più approfondita infrastrutture e traffico urbano.

Google Maps: maggiore comprensione di infrastrutture e traffico con l’AI

Andando maggiormente in dettaglio, per la prima volta, i dati provenienti da Google Maps Platform, inclusi Imagery Insights, Roads Management Insights e Places Insights, saranno direttamente accessibili. I dati di questi prodotti potrebbero aiutare città, sviluppatori, aziende e autorità a risolvere un’ampia varietà di problemi. Le informazioni del set di dati Imagery Insights, ad esempio, possono informare le società di telecomunicazioni sulle condizioni degli oggetti infrastrutturali come pali di utilità e segnali stradali, mentre con Roads Management Insights, le autorità stradali possono analizzare le informazioni storiche e in tempo reale sul traffico.

Inoltre, Places Insights metterà a disposizione dati aggregati e personalizzati su specifici luoghi all’interno di un’area definita, basati su criteri come le recensioni degli utenti o l’accessibilità per persone con disabilità. L’integrazione dei dataset di Earth Engine in BigQuery dovrebbe poi portare a nuove potenzialità nell’analisi di tematiche legate alla sostenibilità, come il rischio di incendi boschivi o la deforestazione, tramite l’elaborazione di immagini satellitari.