Google Maps diventa un assistente di viaggio con Gemini

Google Maps sta per diventare molto più chiacchierone. Non si accontenterà più di dire solo gira a destra tra 200 metri , ma vorrà anche consigliare dove parcheggiare, quali piatti segreti ordinare al ristorante, e persino prevedere se si troverà una stazione di ricarica libera per l’auto elettrica quando si arriva a destinazione. Tutto questo grazie a Gemini, l’intelligenza artificiale di Google che ormai si sta infiltrando in ogni angolo dei servizi della Big G.

L’app di navigazione sta lanciando una serie di nuove funzionalità per essere più preparati quando si va da qualche parte. Tra queste, una sezione chiamata “know before you go” (informati prima di partire) che sfrutta Gemini per dare suggerimenti contestuali sul posto che si sta per visitare.

Google Maps si aggiorna: Gemini suggerisce cosa sapere prima di partire

Quando si cerca un posto su Google Maps, che sia un ristorante, un hotel o una sala da concerto, si vedrà ora una nuova sezione di suggerimenti che fornirà informazioni cruciali. Tipo: qual è il modo migliore per prenotare (telefonata? App? Preghiere?…), quali sono i piatti segreti che il menu non pubblicizza ma che la gente del posto adora, dove parcheggiare senza dover girare per mezz’ora maledicendo il traffico, e altre chicche simili.

Ogni suggerimento è cliccabile per ottenere maggiori dettagli, quindi non è solo una lista superficiale ma una fonte di informazioni preziose. La funzione è già disponibile negli Stati Uniti su Android e iOS, mentre il resto del mondo dovrà aspettare il classico roll out graduale che Google ama tanto.

Una nuova scheda Esplora

Google ha anche riprogettato la scheda Esplora per rendere più facile trovare i luoghi di tendenza nelle vicinanze. Ora si può scorrere verso l’alto e vedere ristoranti, attività e attrazioni popolari che magari non si conosceva, tipo quel nuovo caffè appena aperto o la galleria d’arte eccentrica nascosta dietro l’angolo che sembra uscita da un film indie.

La cosa interessante è che Google ha integrato liste curate da fonti autorevoli come Viator, Lonely Planet e OpenTable, oltre che da influencer locali. In pratica, invece di affidarsi solo alle recensioni random di gente a caso (che potrebbero essere genuine o scritte dal cugino del proprietario), si ha accesso a selezioni editoriali di chi fa questo mestiere. La scheda Esplora aggiornata sarà disponibile globalmente da questo mese su Android e iOS.

Previsioni AI per le stazioni di ricarica per i veicoli elettrici

Chi guida un veicolo elettrico, sa bene che una delle ansie principali è arrivare a una stazione di ricarica e trovare tutti i caricatori occupati. Google vuole alleviare questa sofferenza usando l’intelligenza artificiale per prevedere quanti caricatori saranno probabilmente liberi quando si arriva.

Basta cercare “Stazioni di ricarica per veicoli elettrici” su Google Maps e l’app mostrerà le previsioni basate sull’analisi di dati storici e in tempo reale. La funzione sarà disponibile dalla prossima settimana su Android Auto e sulle auto con Google integrato.

Recensioni con nickname

Google sta anche introducendo la possibilità di lasciare recensioni con un nickname invece del proprio nome vero. Si può assumere qualsiasi altra identità fantasiosa venga in mente. Le recensioni restano comunque legate al proprio account Google dietro le quinte, quindi non è possibile cambiare nickname e bombardare lo stesso posto con cinquanta recensioni negative, pratica nota come “review bombing” che Google vuole giustamente bloccare.

È un compromesso intelligente. Si ottiene un po’ di privacy e creatività, ma non si può abusare del sistema per rovinare la reputazione di un’attività solo perché il cameriere sta antipatico.

Gemini ovunque: la strategia di Google

Tutte queste novità seguono la recente integrazione di Gemini su Google Maps, che già permette agli utenti di chiedere informazioni sui punti di interesse lungo il percorso, ottenere risposte su sport o notizie, e persino aggiungere eventi al calendario.

La strategia è oramai chiarissima: Gemini deve essere ovunque, in ogni servizio Google, fino a diventare così integrato che non ci ricorderemo più com’era la vita senza.