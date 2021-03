Google Maps: disegna la strada mancante

Da diversi anni è possibile suggerire modifiche, utilizzando un apposita funzionalità presente in Google Maps. L’azienda di Mountain View ha ora annunciato l’arrivo di una versione più completa del tool di editing per desktop. Gli utenti potranno disegnare direttamente sulla mappa le strade mancanti o rettificare quelle esistenti.

Google Maps: le strade si disegnano

Attualmente è possibile sfruttare la funzionalità “Modifica la mappa” presente nella barra laterale (accessibile tramite le tre linee orizzontali in alto a sinistra), dopo aver effettuato l’accesso con l’account Google. Nel menu deve essere scelta la voce “Strada mancante” per inviare un feedback, dopo aver cliccato sulla mappa nel punto in cui dovrebbe esserci la strada.

Nei prossimi mesi, gli utenti in oltre 80 paesi potranno utilizzare un tool di editing più completo. Seguendo la stessa procedura verrà mostrata un’interfaccia a schermo intero che consente di aggiungere una strada mancante semplicemente disegnando il tracciato sulla mappa. Sarà possibile anche modificare il nome e il tracciato di strade esistenti, invertire il senso di marcia e cancellare strade sbagliate.

Gli utenti potranno inoltre indicare eventuali strade chiuse al traffico, specificando data, motivo e direzioni. Tutte le modifiche verranno ovviamente esaminate da Google prima della pubblicazione. Il processo di verifica durerà circa 7 giorni. Qualcuno potrebbe infatti cambiare il senso di marcia delle strade o trasformare in strada un percorso per biciclette.

Nelle prossime settimane sarà invece disponibile la funzionalità Photo Update che permette di caricare immagini recenti dei luoghi, senza lasciare un voto o scrivere una recensione. È sufficiente solo una breve descrizione. Le foto verranno mostrate nella scheda Aggiornamenti del luogo.