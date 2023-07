Google Maps riceve l'assistente vocale IA, ricerca molto più veloce

La Grande G non sta solamente pensando all’IA Genesis per sostituire i giornalisti: la società vuole integrare l’intelligenza artificiale in tutti i suoi servizi. Il prossimo a ricevere la spinta degli algoritmi di ultima generazione e dei modelli di linguaggio è Google Maps che, stando a quanto notate da alcuni utenti su Telegram, avrebbe visto in alcune aree del mondo la sostituzione dei servizi vocali di Maps con l’Assistente Google dotato di IA.

Google Maps riceve l’assistente vocale con IA

Secondo quanto riferito, e come potete vedere dallo screenshot sottostante, dopo aver toccato il microfono nella barra di ricerca di Google Maps si verrà reindirizzati a un avviso dedicato alla nuova funzione di ricerca vocale per trovare luoghi e ottenere indicazioni stradali. Dopo avere concesso l’autorizzazione al servizio per accedere al feed audio e registrare la propria voce, i classici indicatori multicolore dell’Assistente Google inizieranno a rimbalzare per indicare l’ascolto della query di ricerca.

È quindi evidente che Google voglia rendere l’esperienza d’uso di Maps molto più veloce e ottimizzata, oltre che potente. Gli utenti potranno cercare ristoranti e hotel, negozi di alimentari e suggerimenti di luogo in una serie innumerevole di località, semplicemente confermando all’Assistente le proprie indicazioni. L’unico problema, al momento, è il seguente: per operare nel migliore dei modi, Google Maps richiede una ricerca vocale molto precisa e scandita, cosicché l’IA non fraintenda le informazioni e ottenga più dettagli possibile in merito al luogo da raggiungere o cercare.

Al momento della scrittura della notizia questa novità è ancora in fase di test e richiederà diverso tempo prima di approdare stabilmente all’interno dell’app di navigazione.