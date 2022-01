Le strade di Roma più dettagliate su Google Maps

Passo avanti annunciato oggi da bigG per quanto riguarda il servizio Google Maps offerto nel nostro paese: le mappe stradali dettagliate introdotte a metà 2020 (in un primo momento solo per Londra, New York e San Francisco) fanno il loro debutto anche in Italia. La prima città interessata è Roma, come si legge nel comunicato stampa giunto in redazione.

Con l'aiuto dell'intelligenza artificiale e la comprensione dei paesaggi urbani di tutto il mondo, Google introduce la funzione di mappe stradali dettagliate in più città nel mondo, e Roma, sarà la prima per l'Italia.

Google Maps e le mappe stradali dettagliate per Roma

Il gruppo di Mountain View fa leva su algoritmi di intelligenza artificiale per permettere di consultare informazioni relative, tra le altre cose, alle strisce pedonali e alla pendenza della strada, utili per pianificare il miglior tragitto verso la propria destinazione, indipendentemente dalla modalità di spostamento scelta.

Le persone potranno vedere informazioni stradali altamente dettagliate, tra cui dove sono i marciapiedi, le strisce pedonali e le isole pedonali, insieme alla forma e alla larghezza di una strada in pendenza. Questi dettagli sono utili anche perché sempre più persone stanno cercando nuovi modi di muoversi in città a causa della pandemia e in questo modo potranno pianificare maggiormente il proprio percorso.

Del tutto lecito supporre che entro i prossimi mesi possano ricevere lo stesso trattamento altre città del nostro paese, presumibilmente partendo da quelle più grandi e popolate.