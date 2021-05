Google Meet e Google Chat preinstallati sui nuovi Chromebook

Il gruppo di Mountain View ha intenzione di far trovare Google Meet e Google Chat presenti sui nuovi Chromebook, pronti all’uso senza ricorrere ad alcun download, preinstallando i due software con il sistema operativo Chrome OS. È quanto scoperto dalla redazione del sito 9to5Google. La novità dovrebbe essere introdotta con l’aggiornamento alla versione 92 del sistema operativo. Gli utenti avranno comunque modo di eliminare le app in caso di necessità.

Meet e Chat preinstallati con Chrome OS

Così facendo, bigG intende spingere ancor di più la diffusione delle proprie soluzioni per comunicare da remoto, destinate all’ambito professionale e alla sfera più personale e privata. È stato in particolare Meet a beneficiare di una enorme crescita in termini numerici durante l’ultimo anno martoriato dalla pandemia, fungendo da strumento utile sia per collaborare insmart working sia per la didattica a distanza. A proposito, è in arrivo una nuova interfaccia.

Anche per la linea Chromebook è stato un anno all’insegna del trend positivo: +357% di consegne con HP a far registrare i risultati migliori tra i brand impegnati su questo fronte.