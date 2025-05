Google Meet sta per dire definitivamente addio a Duo

Google Meet si appresta a dire definitivamente addio a Duo, il servizio di videochiamate rivolto prevalentemente all’utenza consumer che era stato integrato a partire dal 2022. Le prime indicazioni a tal riguardo erano già state fornite a settembre scorso, ma adesso Google ha offerto tempistiche più dettagliate.

Google Meet: addio a Duo da settembre 2025

Duo non è formalmente più disponibile, ma il protocollo sottostante è ancora in essere in alcuni casi definite da “big G” chiamate legacy, che avvengono prevalentemente quando uno degli interlocutori non ha aggiornato la propria app.

D’ora in avanti, però, cominceranno a comparire più pop-up nell’app Google Meet che indicheranno che le chiamate legacy saranno sostituite. Il cambio definitivo avverrà a settembre 2025 ed entro quel periodo sarà necessario esportare la propria cronologia di chiamate e video messaggi, in quanto saranno rimossi durante il passaggio al nuovo protocollo.

L’unica eccezione prevista è per gli smart display Net, che attualmente non supportano ancora Google Meet. In tal caso, infatti, utilizzando il dispositivo Nest per le chiamate legacy, non si riceverà l’aggiornamento delle chiamate di Google Meet sul proprio mobile.

Da tenere presente che con la transizione alcune funzionalità caratteristiche di Duo saranno abbandonate, come la modalità famiglia, i Momenti, la modalità bassa luminosità, la modalità risparmio dati e Knock Knock. Google Meet, però, offre una qualità di chiamata superiore e feature maggiormente perforanti rispetto alla vecchia piattaforma, oltre che caratteristiche aggiuntive, come le trascrizioni in tempo reale, la condivisione della schermata, la possibilità di alzare la mano, molteplici effetti grafici e la cifratura cloud.