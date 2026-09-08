Google Messaggi, il bug dei vecchi SMS non è ancora risolto

Diversi utenti di Google Messaggi hanno visto ricomparire vecchi SMS in conversazioni recenti, talvolta inviati ai destinatari sbagliati. La scorsa settimana, Google ha confermato di essere a conoscenza del problema e ha annunciato una correzione. L’azienda raccomandava di mantenere l’applicazione aggiornata, senza tuttavia fornire una data precisa. Secondo 9to5Google, alcuni utenti affermano persino di aver osservato il fenomeno in diretta, inviando un messaggio a sé stessi e vedendo vecchi scambi inserirsi automaticamente.

Google messaggi, una correzione annunciata, ma ancora segnalazioni

In ogni caso, la situazione sembra ben lontana dall’essere risolta. Le segnalazioni si moltiplicano su Reddit da parte di utenti che osservano questi invii indesiderati. Alcuni non hanno riscontrato alcuna differenza con o senza RCS attivato. A questo punto, svuotare la cache e disinstallare gli aggiornamenti non fa che peggiorare le cose, fondendo tra loro diverse conversazioni.

Il bug sarebbe legato al processo di trasferimento dati durante il cambio di smartphone, almeno questa è la spiegazione avanzata da Google. Quando un utente configura un nuovo dispositivo, la cronologia dei messaggi viene copiata dal vecchio telefono o da un backup. Questo meccanismo sembra talvolta incollare vecchi messaggi a conversazioni in corso, prima di inviarli insieme al testo appena digitato dall’utente.

La soluzione

Nel frattempo, l’aggiornamento dell’applicazione resta l’unica cosa da fare. Versioni beta con gli identificativi messages.android_20260903_04_RC00 e messages.android_20260904_04_RC00 circolano già nel programma beta di Google Play, forse con la correzione integrata prima del suo arrivo nella versione stabile. Nell’attesa, è meglio passare a un’applicazione di terze parti.