Google Messaggi: cancellazione del rumore per tutti

Dopo essere stata resa disponibile solo per un numero limitato di utenti all’inizio del mese corrente, in queste ore la funzione di cancellazione del rumore nelle registrazioni vocali di Google Messaggi sta ricevendo un rollout più ampio.

Google Messaggi: cancellazione del rumore in rollout per tutti

Andando più nello specifico, in base a quanto segnalato dagli utenti che hanno già avuto modo di provare la novità, la cancellazione del rumore risulta abilitata per impostazione predefinita e viene proposta tramite il pulsante “Noise cancellation ON/OFF” nella parte inferiore della finestra di visualizzazione dell’onda sonora, dopo aver avviato la registrazione mediante la nuova interfaccia utente.

Eventualmente, la cancellazione del rumore può essere disattivata per la registrazione in corso, ma verrà nuovamente abilitata in automatico alla sessione successiva. Inoltre, risulta attivata per impostazione predefinita anche quando viene usato il metodo di registrazione rapida tramite pressione prolungata.

Unitamente alla novità in questione Google ha dichiarato di aver migliorato la qualità audio complessiva dei messaggi vocali aumentando il bitrate e la frequenza di campionamento.

Da tenere presente che Google Messaggi ha recentemente implementato anche nuove funzioni AI di Gemini, dopo le prime informazioni a tal riguardo fornite da “big G” in occasione dell’evento I/O 2024. È possibile anche utilizzare le estensioni. Gli utenti possono cancellare l’intera conversazione nell’app Messaggi, mentre in “Le mie attività delle app Gemini” è possibile eliminare i singoli prompt. Anche se l’opzione è disattivata, le chat vengono salvate nell’account fino a 72 ore per consentire a Google di fornire il servizio e gestire i feedback.