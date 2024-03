Gemini in Google Messaggi, al via l'integrazione

Google sta iniziando a implementare Gemini direttamente nell’app Messaggi. La mossa arriva a circa un mese di distanza dall’annuncio, ma al momento si tratta ancora di una feature disponibile solo per alcuni utenti beta.

Gemini inizia ad arrivare in Google Messaggi

Per poter fruire della funzione, inoltre, gli utenti devono avere RCS abilitato e devono disporre di uno dei device compatibili, ovvero Pixel 6 o successivo, Pixel Fold, Samsung Galaxy S22 o successivo, Galaxy Z Flip o Z Fold, impostato in lingua inglese (o francese solo in Canada). Inoltre, devono avere un account Google personale, un’età superiore ai 18 anni e non deve essere attivo Family Link.

Una volta ottenuto l’accesso alla beta, viene proposta l’opzione relativa a Gemini tra i contatti e premendoci sopra viene mostrato il logo di Gemini AI con il logo e una breve descrizione: “Scrivi, pianifica, impara e altro con Google AI”. Occorre poi seguire le istruzioni sul display, dopodiché verrà presentata la classica interfaccia utente dell’app di messaggistica.

Da tenere presente che mancano i messaggi vocali, ma è comunque concesso l’upload delle immagini. Inoltre, anche se gli utenti possono tenere conversazioni individuali con il chatbot, non lo si può usare per conversare con un’altra persona o in un gruppo. Altra cosa importante da tenere a mente è che, pur essendoci l’abilitazione di RCS, la conversazione con Gemini non viene crittografata end-to-end. Non bisogna poi dimenticare che anche se l’opzione è disattivata, le chat verranno salvate nell’account fino a 72 ore per consentire a Google di fornire il servizio e gestire i feedback.