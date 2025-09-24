Google Mixboard è una bacheca concettuale potenziata dall'AI

La migliore descrizione di Google Mixboard è quella fornita dalla pagina ufficiale dedicata al progetto: una bacheca concettuale basata sull’intelligenza artificiale che ti aiuta a esplorare, ampliare e perfezionare le tue idee . Lo strumento è già accessibile nella versione beta pubblica, attraverso il sito Labs, ma al momento esclusivamente dagli Stati Uniti. Vale comunque la pena scriverne, per capire di cosa si tratta.

Cos’è e come funziona Google Mixboard

Allo stato attuale è un esperimento. E, in quanto tale, potrebbe finire nel cestino (come accade non di rado in casa bigG) oppure subire cambiamenti importanti prima di una distribuzione su larga scala. I presupposti sono comunque interessanti. Può essere considerato una sorta di assistente AI che aiuta a dar forma alle idee, partendo come sempre da un input testuale come Sto riciclando i jeans, mostrami sette idee per ricami floreali , perfezionando poi i risultati ottenuti con ulteriori istruzioni ( Mostramene di più come questo ). Qui sotto un filmato dimostrativo.

La modalità di interazione può essere descritta come una sorta di lavagna virtuale. Una bacheca, appunto, basata su un approccio visivo e grafico per generare immagini. Il modello utilizzato è Nano Banana, lo stesso già supportato da Gemini e capace di catalizzare l’attenzione degli utenti per la sua immediatezza e semplicità.

Ecco un riassunto della caratteristiche al momento incluse in Google Mixboard, direttamente dal blog ufficiale.