Image Playground di Apple, arriva Nano Banana di Gemini?

9to5Mac ha frugato nel codice di iOS 26 e ha trovato tracce interessanti. Ci sono riferimenti a una “latenza stimata” e nuovi indicatori di provider che fanno pensare a una cosa sola: Apple sta per aprire le porte di Image Playground ad altri generatori di AI. Finora si poteva usare solo ChatGPT, a parte il sistema proprietario di Apple. Ma sembra che presto arriveranno altri player. Image Play Ground si prepara a diventare più affollato…

Apple potrebbe integrare Nano Banana di Google su Image Playground

Tra i candidati più promettenti c’è Nano Banana, il nuovo generatore di immagini di Big G, che ha superato ChatGPT sull’App Store. Non solo è in grado di trasformare il testo in immagini con una qualità sorprendente, ma offre anche strumenti di editing avanzati, basati sull’AI. Se Apple decidesse di integrarlo, Image Playground potrebbe diventare una vera alternativa alle app creative professionali, con funzioni native accessibili direttamente da iOS, iPadOS e macOS.

Apple cambia strategia

Apple sta cambiando rotta sulla sua strategia AI. Invece di puntare tutto sui propri modelli, sembra voler offrire più opzioni agli utenti. Mark Gurman di Bloomberg aveva già parlato di possibili collaborazioni con Google per migliorare Siri. Ora, con Image Playground, il puzzle sembra iniziare a comporsi.

Per chi non ama installare app di terze parti, avere un generatore di immagini AI direttamente integrato nel sistema operativo è una vera svolta. Image Playground, finora limitato, potrebbe diventare un hub creativo completo, capace di sfruttare i migliori modelli sul mercato. Nulla è ancora ufficiale, ma il codice trovato lascia ben sperare.