Image Playground di Apple ora funziona con ChatGPT

Quando Apple ha lanciato Image Playground l’anno scorso, l’app per creare immagini con l’intelligenza artificiale, il risultato è stato sconfortante. Gli utenti si sono ritrovati con mani a sei dita, immagini che sembravano disegni di bambini e un’app che non riusciva nemmeno a generare “un uomo anziano” o “un fiore”. Su Reddit i commenti sono stati spietati…

Adesso Apple ha deciso di rimediare al disastro. Al WWDC 2025 ha annunciato che Image Playground riceverà un’iniezione di ChatGPT per mettersi in pari con le altre app di generazione immagini.

Il fallimento di Image Playground di Apple

Image Playground era nato con la promessa di rendere la creazione di immagini AI semplice e immediata. Nella realtà, l’app produceva solo quattro stili: Animazione, Illustrazione, Sketch e Genmoji. Il problema era che tutto sembrava fatto per bambini, con un’estetica da cartone animato che limitava enormemente l’utilità pratica. Gli esempi degli epic fail sono diventati virali sui social… L’app a volte rifiutava richieste di immagini normalissime o interpretava in modo completamente sbagliato. E il confronto con altre app, persino gratuite, è stato impietoso.

Apple rilancia Image Playground con ChatGPT

Invece di continuare a fingere che tutto andasse bene, Apple ha fatto marcia indietro e ha chiesto aiuto. ChatGPT sarà il motore di Image Playground, sostituirà completamente la tecnologia interna di Apple. Non è un semplice upgrade. È un’ammissione di sconfitta totale.

I nuovi stili promessi, pittura a olio, acquerello, anime, descrizioni libere, sono esattamente quello che qualsiasi app di generazione immagini offre già da parecchio. Apple presenta tutto come un aggiornamento, ma in realtà sta semplicemente raggiungendo lo standard minimo del mercato.

Strategia o necessità?

Certo, Apple prova a farla passare come una strategia pianificata. Dopotutto, hanno già integrato ChatGPT in Siri e negli strumenti di scrittura, quindi perché non nelle immagini? Ha senso dal punto di vista dell’ecosistema. Ma la tempistica racconta un’altra storia. Image Playground era diventato imbarazzante, e Apple aveva bisogno di una soluzione veloce. Non poteva permettersi di avere un’app così scadente mentre tutti i competitor sfornano immagini incredibili.

Invece di sprecare anni per raggiungere il livello di OpenAI, meglio collaborare con loro e concentrarsi su quello che Apple sa fare meglio. L’integrazione, l’esperienza utente, la privacy.

Quando iOS 26 arriverà in autunno, Image Playground sarà praticamente un’app nuova. Il che è un bene, perché quella vecchia era praticamente inutilizzabile. Molti utenti l’avevano già cancellata o dimenticata, quindi Apple deve ripartire da zero. Gli utenti saranno disposti a concedergli una seconda possibilità?