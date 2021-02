Google mostra informazioni sui siti nelle SERP

Dopo aver aggiornato l’interfaccia desktop, Google ha annunciato un’altra novità per il suo motore di ricerca. Per ogni link nella pagina dei risultati (SERP) sarà presente un menu che permette agli utenti di avere più informazioni sui siti web, prima di visitarlo. La funzionalità è al momento disponibile in inglese negli Stati Uniti.

Google mostra più informazioni sui siti

Quando viene effettuata una ricerca su Google, quasi sempre sono visualizzate le fonti principali all’inizio della pagina. In alcuni casi sono elencati siti meno conosciuti, quindi è necessaria una ricerca supplementare. Ciò può essere evitato con la nuova funzionalità disponibile da oggi su desktop, mobile web e app Google per Android.

Accanto ai risultati della ricerca (in alto a destra) sono visibili tre puntini verticali. È sufficiente un tocco o un clic per visualizzare una card in cui si possono leggere più informazioni sul sito web, prima di visitarlo. Quando disponibile, la descrizione del sito verrà recuperata da Wikipedia. Se non è disponibile, Google mostrerà alcune informazioni base, come la data della prima indicizzazione.

Nella scheda informativa viene anche indicato se la connessione è sicura, ovvero se il sito web adotta il protocollo HTTPS che cifra tutti i dati tra sito e browser. Ci sono infine i collegamenti diretti alle impostazioni della privacy e alla pagina che spiega il funzionamento del motore di ricerca.

Come detto, la novità è disponibile solo in inglese negli Stati Uniti, ma sicuramente verrà introdotta in altre lingue e altri paesi.