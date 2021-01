La scorsa settimana Google ha annunciato l’introduzione di un restyling per l’interfaccia del motore di ricerca raggiungibile da dispositivi mobile, ma a quanto pare alcune novità stanno raggiungendo anche la versione desktop accessibile da computer. La dimostrazione nelle immagini allegate poco più avanti.

Google ridisegna l’interfaccia desktop del motore di ricerca

Il rollout non è ancora esteso. In redazione non siamo riusciti a osservarlo, facciamo quindi riferimento a quanto condiviso dal sempre ben informato sito 9to5Google per capire cosa cambia. Nello screenshot qui sotto prima la UI impiegata fino a oggi, poi quella rinnovata.

La prima differenza che balza all’occhio è relativa al font: per i titoli dei link indicizzati viene utilizzato il carattere Google Sans. Modificato anche il campo in cui digitare la query (che ora rimane sempre visibile nella parte superiore della pagina) con l’aggiunta di una leggera ombreggiatura. Ancora, la linea blu che sottolinea i vari filtri di ricerca (Tutti, News, Video ecc.) ha una larghezza ridotta rispetto al passato.

Come sempre accade in questi casi la novità non viene mostrata a tutti da un momento all’altro: la distribuzione è graduale, seguendo un approccio che il gruppo di Mountain View adotta da sempre in modo da raccogliere eventuali feedback e correggere il tiro in corsa. Trattandosi di una delle pagine più visitate a livello globale anche un piccolo cambiamento può provocare conseguenze importanti in termini di accessibilità e navigazione.