Dark Mode ovunque, presto anche sull’incarnazione desktop del motore di ricerca più cliccato al mondo: Google la sta sperimentando come segnalato negli ultimi giorni da diversi utenti. Come sempre accade in questi casi non è dato a sapere se il layout farà il suo debutto ufficiale per tutti né con quali tempistiche.

Google e Dark Mode su browser desktop per il motore di ricerca

Un’interfaccia dai toni scuri pensata per non affaticare la vista e gli occhi durante le sessioni di navigazione in notturna. Lo sfondo è di un intenso grigio scuro (#202124), mentre il logo di bigG diventa inevitabilmente bianco. Qui sotto lo screenshot condiviso su Reddit (link alla fonte a fondo articolo).

La novità è stata al momento segnalata da utenti online con computer Windows 10, accessibile sia da Chrome sia da Firefox. Non ci sorprenderebbe assistere a un rollout entro i prossimi mesi, considerando come la Dark Mode sia già disponibile su alcune versioni desktop delle piattaforme gestite dal gruppo di Mountain View come YouTube, YouTube Music e Keep.