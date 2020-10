Anche Chrome OS avrà la sua Dark Mode. Il team di Google al lavoro sul sistema operativo sembra aver accolto le richieste giunte dalla community di utenti, mettendosi all’opera con l’obiettivo di integrare la funzionalità nella piattaforma. È già stata avvistata all’interno del canale Canary e con tutta probabilità in un futuro non troppo lontano verrà messa a disposizione di tutti.

Google sta per portare la Dark Mode su Chrome OS

Gli screenshot allegati a questo articolo, realizzati dalla redazione del sito Android Police, mostrano un’interfaccia per Chromebook caratterizzata da tinte scure utili soprattutto per non affaticare la vista durante le sessioni di utilizzo in notturna. Per abilitarla in anteprima è necessaria agire sui flag “chrome://flags/#enable-force-dark” e “chrome://flags/#enable-webui-dark-mode” (senza virgolette).

Google sta dunque implementando in Chrome OS una novità già portata da tempo anche da Microsoft su Windows 10 e da Apple su macOS.

Una novità che di certo non rivoluziona l’esperienza offerta dal sistema operativo, pur migliorandola andando a intervenire su un aspetto ritenuto importante da molti, ma che testimonia quanto il gruppo di Mountain View stia continuando a puntare sulla piattaforma software dei Chromebook. Nelle scorse settimane sono state introdotte novità per quanto riguarda l’accessibilità e solo pochi giorni fa la collaborazione con Parallels ha consentito di mettere la virtualizzazione degli applicativi Windows nelle mani degli utenti Enterprise. A fine settembre Chrome OS era presente sullo 0,42% dei computer laptop e desktop in circolazione a livello globale.