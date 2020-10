In occasione del Disability Employment Awareness Month (mese nazionale di sensibilizzazione sul tema di occupazione e disabilità) che negli Stati Uniti è stato istituito in ottobre, Google fa un recap delle più recenti novità introdotte sui Chromebook per quanto riguarda il tema dell’accessibilità. Si tratta di feature e accorgimenti pensati per consentire a tutti l’utilizzo dei dispositivi, dei software e dei servizi.

Accessibilità: Google annuncia novità per Chrome OS

La prima è quella mostrata nell’animazione: il sistema operativo Chrome OS permette di cambiare il colore dei cursori scegliendo tra rosso, giallo, verde, ciano, blu, magenta e rosa (oltre ovviamente al bianco) così da andare incontro a chi soffre di problemi alla vista.

Introdotti poi miglioramenti a Select-to-Speak, caratteristica che viene definita dallo stesso gruppo di Mountain View come una sorta di text-to-speech on demand ovvero che consente di chiedere al device di leggere solo una porzione del testo mostrato sullo schermo. Ora viene applicata una sorta di ombreggiatura sull’area del display non selezionata, così da renderne più semplice la comprensione.

Si registrano poi passi in avanti per ChromeVox, lo screen reader in dotazione a tutti i Chromebook. Ora la voce utilizzata per la sintesi vocale varia automaticamente in base alla lingua della pagina visualizzata. Apportate inoltre modifiche e ottimizzazioni ai menu della funzionalità.

Un’altra novità riguarda il browser Chrome e più nel dettaglio l’esportazione di PDF accessibili con intestazioni, link, tabelle e testi alternativi alle immagini aggiunti in modo automatico.