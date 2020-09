ASUS porta cinque nuovi Chromebook in Italia

Al debutto nel nostro paese cinque nuovi ASUS Chromebook, giusto in tempo per il Back to School. Una serie di laptop basati sul sistema operativo Chrome OS dal form factor compatto e dal prezzo relativamente contenuto.

ASUS Chromebook C223, C423, C425, Flip C433 e Flip C434 in Italia

Di seguito le specifiche tecniche dei modelli in questione, diversi per design e caratteristiche a partire dalla diagonale dello schermo così da poter rispondere alle esigenze più differenti. Quelli già in commercio sono acquistabili sullo store ufficiale del produttore o su Amazon (link a fondo articolo). Più avanti arriveranno anche nei negozi.

ASUS Chromebook C223

Si parte con ASUS Chromebook C223 che offre display da 11,6 pollici con retroilluminazione LED, processore dual core Intel dual-core, due porte USB-C, slot per schede microSD e fino a 10 ore di autonomia. Pienamente compatibile con le applicazioni Android distribuite su Play Store, integra i servizi di Google dedicati a studio e produttività. L’ ingombro è inferiore a quello di un foglio A4 e il peso non arriva a 1 kg. e ha uno dei profili più sottili di qualsiasi Chromebook da 11,6 pollici.

ASUS Chromebook C423

Comparto hardware di maggiore caratura per ASUS Chromebook C423 con display touchscreen NanoEdge da 14 pollici, processore Intel Pentium N4200, GPU integrata Intel HD Graphics 500, porta USB-C, WiFi dual band, webcam 720p e 12 ore di autonomia.

ASUS Chromebook C425

Stessa durata per la batteria di ASUS Chromebook C425 che offre un display NanoEdge da 14 pollici con risoluzione Full HD e screen-to-body dell’85%, cerniera a 180 gradi, processore Intel Pentium Gold 4415Y, GPU Intel HD Graphics 615, porta USB-C, WiFi dual band e webcam 720p. Pesa 1,3 Kg e lo spessore è pari a 16,9 mm.

ASUS Chromebook Flip C433

Come si può intuire dal nome ASUS Chromebook Flip C433 è invece un convertibile. Nella scheda un display NanoEdge da 14 pollici, la cerniera ErgoLift a 360 gradi che consente di utilizzarlo all’occorrenza in modalità tablet, processore Intel Core M 8100Y o Intel Core i5 8200Y, porte USB 3.1 Type-A e Type-C, lettore di schede microSD e autonomia da 10 ore.

ASUS Chromebook Flip C434

La carrellata si conclude con ASUS Chromebook Flip C434 che condivide con il modello precedente il design da convertibile. Inclusi un display NanoEdge da 14 pollici con screen-to-body ratio dell’87%, processori Intel Core, due porte USB 3.1 Type-C e una Type-A e lettore di schede microSD. Il tutto in un telaio di alluminio rifinito con bordi anodizzati. Il peso è 1,5 Kg, lo spessore solo 15,7 mm.

Di seguito una galleria di immagini per i modelli in questione.

Prezzi e disponibilità

Questi i prezzi e le disponibilità dei cinque modelli in Italia: