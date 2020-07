I laptop ASUS ProArt StudioBook arrivano in Italia

Annunciati all’inizio dell’anno nella cornice dell’evento CES 2020 di Las Vegas, i laptop della linea ASUS ProArt StudioBook sono ora disponibili per l’acquisto in Italia. Dispositivi che per specifiche e funzionalità strizzano l’occhio a chi quotidianamente ha a che fare con la creazione o l’elaborazione dei contenuti multimediali richiedendo un’adeguata potenza di calcolo e una resa cromatica dello schermo senza compromessi.

ASUS ProArt StudioBook: specifiche, immagini e prezzi

Sono tre i modelli proposti: ProArt StudioBook Pro X (W730) con display a 16:10, scheda grafica di livello Quadro e ScreenPad 2.0, ProArt StudioBook Pro 15 (W500) che monta la scheda grafica NVIDIA Quadro RTX 5000 affiancandola a processori Intel di nona generazione e ProArt StudioBook 15 (H500) con CPU Intel di nona generazione e GPU NVIDIA GeForce RTX 2060. Tutti hanno ottenuto la certificazione ISV (Independent Software Vendor) che garantisce ai professionisti prestazioni e stabilità quando si lavora con software Adobe o Autodesk.

Tra i punti di forza un valore Delta E molto basso (inferiore a 1,5) in grado di rilevare errori di resa del colore invisibili anche all’occhio più esperto. Una peculiarità essenziale per chi lavora in ambito grafico e nell’editing per assicurarsi che la rappresentazione cromatica sullo schermo sia il più fedele possibile alla realtà. Di seguito una galleria di immagini utile per apprezzare i dettagli del design.

La disponibilità è immediata per tutti i modelli elencati. Di seguito i prezzi fissati per l’Italia, tutti da considerare IVA inclusa: