Oggi ASUS annuncia l’arrivo in Italia di alcune delle nuove varianti di VivoBook S14 e VivoBook S15. I laptop sono caratterizzati da un form factor compatto e dalla presenza di telai realizzati in metallo anodizzato con bordi tagliati a diamante. Si tratta dei successori per i modelli portati nel nostro paese meno di un anno fa, nel settembre 2019.

ASUS VivoBook S14 e S15 in Italia

Partendo da S14 con schermo da 14 pollici, si presenta con uno spessore di soli 15,9 mm e un peso che si attesta a 1,4 Kg. Per il più grande S15 da 15,6 pollici si sale invece a 16,1 mm e 1,8 Kg. Il look non passa inosservato con tre tinte diverse e il tasto Enter con bordi color-blocking. Entrambi sono dotati di display NanoEdge con risoluzione Full HD e cornici sottili.

Nella scheda delle specifiche tecniche i processori AMD Ryzen serie 4000 o Intel Core di decima generazione, GPU AMD Radeon, grafica integrata Intel o NVIDIA GeForce MX350, fino a 16 GB di RAM, SSD PCIe fino a 512 GB e memoria opzionale Intel Optane H10.

Su VivoBook S14 è presente anche NumberPad 2.0, il touchpad che funziona anche come tastierino numerico sensibile al tocco per l’inserimento rapido dei dati. Alcune configurazioni dispongono inoltre di un modulo WiFi 6.

Prezzi e disponibilità

Per quanto riguarda VivoBook S14 il modello S433 con processore Intel è già acquistabile nella colorazione Dreamy White su Amazon con prezzi da 799,00 euro. Nel momento in cui viene scritto e pubblicato questo articolo risulta disponibile la configurazione con CPU Intel Core i7 di decima generazione, 8 GB di RAM e SSD da 512 GB a 1.161,49 euro così come quella con CPU Intel Core i5, 8 GB di RAM e SSD da 512 GB a 968,01 euro. La versione M433 con processore AMD arriverà invece a settembre, sempre su Amazon e sempre a partire da 799,00 euro.

Il fratello maggiore VivoBook S15 è invece già acquistabile nell’edizione M533 con CPU AMD, nelle colorazioni Dreamy White e Gaia Green, presso i principali retailer e una selezione dei migliori rivenditori di elettronica, a partire da 799,00 euro. Da agosto sarà disponibile anche sul

canale e-shop di ASUS, mentre a settembre arriverà la variante S533 con processore Intel nella colorazione Indie Black, presso i rivenditori di elettronica specializzati e sul canale e-shop di ASUS con una spesa fissata in 999,00 euro per la configurazione base.