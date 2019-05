ASUS celebra i suoi 30 anni al Computex 2019

Giornata ricca di annunci al Computex 2019. Anche ASUS è tra le realtà locali che hanno scelto la kermesse di Taipei per la presentazione di nuovi prodotti. L’azienda, inoltre, approfitta della fiera per celebrare il suo 30esimo anniversario. Sul palco della conferenza il presidente Jonney Shih.

Computex 2019: le novità di ASUS

Partiamo dallo ZenBook Edition 30 (UX334FL), un’edizione speciale e limitata del laptop con colorazione Pearl White e scocca rivestita in pelle italiana. Il logo è realizzato in oro rosa 18 carati. Lo schermo è da 13,3 pollici, il processore è di Intel (Core i5-8265U o Core i7-8565U=, ci sono fino a 16 GB di RAM e al posto del tradizionale touchpad trova posto lo ScreenPad 2.0, una superficie che oltre a supportare le gesture mostra una serie di icone e scorciatoie per l’esecuzione rapdida dei comandi. Non sono stati resi noti i dettagli in merito a prezzo e disponibilità, ma ipotizziamo non sarà alla portata di tutte le tasche.

Presentato inoltre il concept ZenBook Pro Duo che al display principale da 14 pollici con risoluzione Ultra HD aggiunge un secondo schermo ScreenPad Plus, sempre con diagonale 14 pollici, posizionato sopra la tastiera. In questo caso, per la potenza di calcolo, ci si può affidare ai processori Intel Core i9 di nona generazione.

Lo ScreenPad 2.0 citato poc’anzi è presente anche sui nuovi ZenBook 13, 14 e 15. Si arriva alle CPU Intel di ottava generazione con GeForce GTX 1650 e 16 GB di RAM. Grazie al design NanoEdge lo schermo copre fino al 95% della superficie frontale.

Nel caso dei VivoBook S14 e S15, invece, l’aspect ratio del pannello è pari all’88%. Sotto la scocca si nascondono processori Intel fino a Core i7, chip grafico NVIDIA GeForce MX250, SSD PCIe con capacità massima pari a 1 TB per lo storage, webcam IR da sfruttare per il login con Windows Hello e modulo WiFi 6.

Concludiamo la carrellata con uno smartphone: ZenFone 6 Edition 30. È l’edizione limitata per il 30esimo anniversario del modello presentato di recente. Dal punto di vista del design la cover è caratterizzata dallo stile Zen a cerchi concentrici con una finitura nera opaca. Ci sono poi ben 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna.

Non è dato a sapere quando arriverà sul mercato né a quale prezzo.