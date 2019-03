ASUS ZenBook 14 (UX431) arriva oggi in Italia

La line-up di notebook offerti dal gruppo taiwanese in Italia si arricchisce oggi del modello ASUS ZenBook 14 (UX431) con sistema operativo Windows 10. Condivide con le altre new entry della gamma ZenBook alcune caratteristiche, a partire dal design, studiato in modo da garantire il massimo livello di portabilità senza compromettere la user experience.

ASUS ZenBook 14 (UX431): le caratteristiche

La specifiche tecniche vedono anzitutto la presenza di un display NanoEdge da 14 pollici con risoluzione Full HD (1920×1080 pixel): i bordi sono ridotti a pochi millimetri (6,5 mm), ottimizzando così l’ingombro pur offrendo un’ampia diagonale del pannello.

Sotto la scocca si trova un processore Intel Core i7 di ottava generazione con tecnologia Hyper-Threading a quattro core affiancato da una scheda video NVIDIA GeForce MX150 con 2 GB di memoria GDDR5 dedicata e 8 o 16 GB di RAM. L’archiviazione è affidata a un modulo SSD da 256 o 512 GB. Nulla è stato lasciato al caso nemmeno in termini di comparto audio, con una configurazione a quattro altoparlanti curata da Harman Kardon.

A questo si aggiunge la cerniera Ergolift progettata in modo da inclinare leggermente la parte inferiore del dispositivo a ogni apertura, semplificando così la scrittura e facilitando la circolazione dell’aria sotto il notebook, con ovvi benefici in termini di dissipazione del calore. Il tutto in una scocca con 15,9 mm di spessore e con un peso che si attesta a 1,45 Kg.

Non manca nemmeno la certificazione MIL-STD 810G riguardante la resistenza a urti e sollecitazioni. Completano la scheda tecnica una porta USB 2.0 Type-A, altre USB 3.1 Type-A e Type-C, un’uscita video HDMI, uno slot per schede SD, il combo jack da 1,8 mm per l’audio, il modulo WiFi 2×2 802.11ac e il Bluetooth 4.2. La batteria ha una capacità pari a 47 WHr.

Prezzo e disponibilità

È possibile acquistare ASUS ZenBook 14 (UX431) in Italia, a partire da oggi, al prezzo di 999 euro per la configurazione base (8/256 GB), su ASUS eShop, presso i rivenditori della catena ASUS Gold Store oppure nelle principali catene retail, senza dimenticare i rivenditori di elettronica. La colorazione scelta dal produttore taiwanese per questo modello è Utopia Blue. Su Amazon è possibile comprare anche la versione con 16 GB di RAM e 512 GB di storage a 1.299 euro.

Il notebook fa parte del programma Affidabilità Garantita offerto dall’azienda che offre il rimborso del prezzo di acquisto in caso di guasto tecnico entro il primo anno dall’acquisto.