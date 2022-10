Google My Ad Center: più controllo sulla pubblicità

Durante il Google I/O 2022 è stata annunciata una nuova funzionalità che permette agli utenti di avere un maggiore controllo sulle inserzioni personalizzate. L’azienda di Mountain View ha ora comunicato che My Ad Center è disponibile per alcuni utenti nel mondo (non ancora in Italia). Attraverso una pagina dedicata è possibile decidere il tipo di pubblicità che Google mostrerà in Search, Discover e YouTube.

Hub per controllare le inserzioni

Finora era possibile utilizzare la sezione Personalizzazione degli annunci nell’account Google per attivare/disattivare la visualizzazione delle inserzioni personalizzate basate sulle attività eseguite dall’utente nei servizi Google, tra cui Search e YouTube. Altre impostazioni (attività web e app, cronologia delle posizioni e cronologia di YouTube) consentono di attivare/disattivare la raccolta dei dati.

Grazie a My Ad Center è ora possibile lasciare attive queste impostazioni, in quanto l’utente può decidere il tipo di attività che verrà usata per mostrare le inserzioni. Ad esempio è possibile disattivare l’uso della cronologia di YouTube per la personalizzazione, senza disattivare i suggerimenti del servizio.

My Ad Center permette inoltre di scegliere se vedere più o meno inserzioni per determinati marchi, prodotti o argomenti. Google consente anche di bloccare la visualizzazione di pubblicità su alcool, gioco d’azzardo, dating, perdita di peso e altri argomenti sensibili. Ovviamente è possibile bloccare completamente la personalizzazione. La funzionalità è accessibile da Search, Discover e YouTube, cliccando i tre puntini in alto a destra nell’inserzione, oppure all’indirizzo myadcenter.google.com.

Google sottolinea che non vende le informazioni degli utenti, non mostra inserzioni basate sul contenuto di Gmail, Drive e Foto, e non visualizza inserzioni personalizzate basate su razza, religione, salute e orientamenti sessuali degli utenti.

