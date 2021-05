Google News Showcase anche su desktop

Google ha annunciato che News Showcase è disponibile anche su desktop. La specifica sezione di Google News, finora visibile solo nelle app Android e iOS, rappresenta il risultato degli accordi sottoscritti dall'azienda di Mountain View con gli editori in otto paesi, tra cui l'Italia. Per questa iniziativa è stato investito un miliardo di dollari.

Google News Showcase su desktop

News Showcase è nata in seguito alle critiche mosse dagli editori nei confronti di Google, accusata di sfruttare a proprio vantaggio le notizie pubblicate dalle testate giornalistiche. L'azienda di Mountain View ha quindi deciso di pagare gli editori per mostrare gli articoli in Google News. La sezione è ora accessibile anche tramite browser desktop all'indirizzo news.google.com/showcase. Un carosello dedicato è visibile anche all'interno della pagina Notizie principali.

Cliccando sulla voce News Showcase (la quarta dall'alto nella colonna sinistra) vengono mostrati singoli riquadri per ognuna delle testate giornalistiche (nazionali, regionali e locali) che hanno sottoscritto l'accordo con Google. Cliccando sul nome della testata viene aperta una pagina più dettagliata con le notizie suddivise per argomento.

Gli utenti possono seguire fonti e argomenti, leggere notizie relative ai loro interessi nella sezione Per te e salvare le ricerche, dopo aver effettuato il login con l'account Google.

L'azienda di Moutain View ha rilevato che oltre 460.000 utenti hanno cliccato sul pulsante Segui e oltre 10 milioni di clic al mese per leggere la notizia completa sul sito dell'editore. Ciò dimostra che l'iniziativa ha avuto un grande successo e che rappresenta un vantaggio per tutti (Google, editori e lettori).