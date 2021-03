Google News Showcase, da oggi in Italia

Google News Showcase sbarca in Italia a partire da oggi. L’annuncio Google è arrivato in questi minuti, dando così inizio ad un progetto che è stato inizialmente tratteggiato nei giorni scorsi dal punto di vista del modello collaborativo (una vera e propria joint venture tra Google e parte dell’informazione editoriale italiana). Nel momento in cui pubblichiamo non siamo ancora riusciti a verificarne il funzionamento, ma con ogni probabilità fin dalle prossime ore il rollout includerà la totalità dell’utenza italiana che utilizza Google News o le schede del servizio Discover.

Google News Showcase

Attorno al progetto si concentrano molte attenzioni visto che non sono ancora chiare le conseguenze che potrà avere nel ridefinire il giornalismo ed il suo rapporto con il Web. Google da parte sua si pone come partner dei gruppi affiliati – tramite trattativa privata – cercando una comunanza di interessi invece di una contrapposizione che non può che far male ad ambo le parti.

Google News Showcase: come funziona

Come funziona? A spiegarlo è la stessa Google nel post pubblicato in questi minuti:

Con News Showcase, le testate giornalistiche possono curare i propri contenuti per offrire maggiori informazioni su una storia, e per indirizzare i lettori agli articoli completi sul proprio sito web o app. Questo traffico prezioso per gli editori consente di aumentare il proprio pubblico e fidelizzare i lettori attraverso approfondimenti, timeline ed eventi chiave per gli articoli direttamente visibili sui pannelli di News Showcase. Questi pannelli offriranno agli editori partner un’occasione per mostrare su Google News e Discover le notizie che ritengono più importanti, raccontandole secondo il proprio stile distintivo. I lettori avranno accesso sia ai pannelli News Showcase delle pubblicazioni che seguono sul proprio feed personalizzato, sia ai pannelli degli editori con cui hanno meno familiarità, presentati come suggerimenti nel feed “Per te” di Google News e all’interno di “Edicola”, l’area di scoperta di Google News.

Google aggiunge inoltre che, come parte dell’accordo con gli editori, i lettori avranno anche accesso ad una quantità limitata di contenuti protetti da paywall, potendo così avere a disposizione un’esperienza dedicata che prescinde in parte dal possesso di abbonamenti presso i singoli publisher.

Cosa significherà per chi partecipa al progetto? E quale sarà l’impatto per chi non vi partecipa? L’utenza apprezzerà questa nuova funzione? Gli interrogativi restano appesi al filo del tempo e saranno i prossimi mesi a raccontare più nel dettaglio cosa Google News Showcase possa – o voglia – essere per il mondo dell’informazione.