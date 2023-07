Google NotebookLM: disponibile il tool IA per appunti

Quasi contemporaneamente al lancio di Google Bard in Italia, l’azienda di Mountain View ha comunicato che il nuovo nome di Project Tailwind è NotebookLM e che gli utenti (solo negli Stati Uniti) possono effettuare l’iscrizione alla lista di attesa. Il servizio sfrutta l’intelligenza artificiale generativa per analizzare i documenti caricati su Google Drive.

Google NotebookLM: funzionalità principali

NotebookLM, dove LM è l’acronimo di Language Model, potrebbe essere considerato un assistente IA personale. A differenza di Google Bard e altri chatbot, il tool permette di caricare file da Google Documenti (altri formati verranno aggiunti in seguito) e di eseguire tre operazioni principali.

Il modello IA analizza il contenuto e può generare automaticamente un riassunto, evidenziando i punti chiave. Per comprendere meglio il materiale è possibile fare domande specifiche. NotebookLM potrebbe essere molto utile agli studenti che devono leggere gli appunti di classe.

Il tool può essere sfruttato anche per generare idee. Un content creator potrebbe chiedere di fornire uno script per un breve video. È infine possibile generare quiz a partire dal documento caricato. Le risposte contengono le fonti, quindi l’utente può effettuare un fact-checking. Google avverte infatti che l’uso di documenti personali non esclude le allucinazioni.

L’azienda di Mountain View sottolinea che NotebookLM accede solo al materiale caricato e che le conversazioni non sono visibili agli altri utenti. Inoltre, i dati non sono utilizzati per addestrare il modello IA. Il tool è inizialmente accessibile ad un numero limitato di utenti negli Stati Uniti. In base ai feedback, Google deciderà se e quando estendere la disponibilità in altri paesi.