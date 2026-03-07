 Google Pixel 10 Pro al minimo storico su Amazon è il best buy del weekend
Il Google Pixel 10 Pro, nella versione da 128 GB, è in offerta al minimo storico su Amazon e dunque è il best buy del weekend.
Il Google Pixel 10 Pro, nella versione da 128 GB, è in offerta al minimo storico su Amazon e dunque è il best buy del weekend.

Approfitta velocemente di questa promozione che ti stiamo segnalando per mettere le mani su uno dei migliori smartphone in circolazione a un prezzo davvero incredibile. Corri su Amazon e acquista il tuo Google Pixel 10 Pro a soli 774 euro, invece che 1.099 euro.

Sembra incredibile ma ti assicuro che è tutto vero. Con lo sconto del 30% oggi risparmi la bellezza di 325 euro sul totale ed è il prezzo più basso finora registrato su Amazon. Inoltre questa promozione ti permette di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout. L’occasione è destinata a durare poco per cui non tardare.

Google Pixel 10 Pro al prezzo più basso di sempre

Il Google Pixel 10 Pro non ha certo bisogno di pubblicità. È uno smartphone eccezionale che garantisce prestazioni straordinarie. È dotato di un generoso display Super Actua OLED da 6,3 pollici con frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120 Hz e luminosità massima di 2000 nit. Ottima protezione dello schermo con il Corning Gorilla Glass Victus 2 e certificazione di grado IP68 per l’acqua e la polvere.

Il potente processore Google Tensor G5 viene supportato da ben 16 GB di RAM e in questa versione da una memoria interna di 128 GB. Garantisce foto bellissime grazie a una fotocamera con sensore principale da 50 MP, ultra grandangolare da 48 MP e teleobiettivo con zoom ottico 5X. Anche la fotocamera anteriore non è male con i suoi 42 MP. E non dimentichiamoci la batteria con capacità da 4870 mAh che dura a lungo e si ricarica velocemente sia con il cavo a 30 W  che in modalità wireless fino a 15 W.

Affrettati perché un’occasione del genere come dicevamo non durerà a lungo e sarebbe un peccato perderla. Quindi vai ora su Amazon  e metti nel tuo carrello il Google Pixel 10 Pro a soli 774 euro, invece che 1.099 euro. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa in pochi giorni senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 7 mar 2026

Michea Elia
7 mar 2026
