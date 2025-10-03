Google Pixel 10 viene FOLGORATO nel prezzo su Amazon: 12+128GB

Google Pixel 10 è approdato da pochissimo sul mercato e già ha fatto parlare di sé. Il telefono del colosso è un vero spettacolo con design stratosferico, potenza eccezionale e tante funzioni legate all’AI che rendono la tua giornata tipo ancora più innovativa. Se lo avevi adocchiato, ora è il momento perfetto per acquistarlo. Su Amazon, infatti, lo sconto del 28% fa crollare il prezzo ed hai l’occasione di metterlo in carrello con soli 649 euro in questo momento. Risparmi più di 200 euro quindi cosa aspetti?

Rifinito in tutte le sue sfaccettature, il Google Pixel 10 è uno smartphone che non lascia spazio ai dubbi. E’ potente ed è anche bellissimo con queste sue linee molto pulite e moderne. Tra le mani è il telefono ideale perché ha dimensioni perfette e non lascia niente al caso. Nello specifico, in questo caso, è disponibile nella colorazione viola glicine e nel taglio di memoria da 128GB. Grazie alle sue funzioni legate all’intelligenza artificiale, il telefono offre tantissime soluzioni differenti che non solo sono applicate alla vita quotidiana ma anche al mondo della fotografia con possibilità di editing senza pari. Affinché tu possa goderti al meglio ogni aspetto di quanto appena detto, pensa che hai a disposizione una tripla fotocamera posteriore avanzata con obiettivo così avanzato da rendere anche gli scatti in notturna, dettagliati e perfetti, come se ci fosse più splendente.

La sua bellezza, tuttavia, non si riassume solo negli ambiti fotografici in quanto hai a disposizione un favoloso display Actua da 6,3 pollici con risoluzione avanzata e luminosità pari a 3000 nit, un valore così eccellente da rendere ogni notifica e scritta leggibile anche sotto la luce diretta del sole. Sfrutta al meglio il chip Tensor G5 per una velocità senza pari grazie anche ai 12 GB di RAM che rendono il multitasking una cosa da poco. Per concludere, infine, sappi che hai bensì 24 ore di autonomia confina anche ricarica wireless grazie al sistema PixelSnap.

Google Pixel 10 è lo smartphone che stavi aspettando in sconto. Approfitta subito dello sconto su Amazon pari al 28% per portarlo a casa con soli 649 euro invece di 899 euro.