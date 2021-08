Google Pixel 6: specifiche e disponibilità

Google ha annunciato i nuovi Pixel 6 e Pixel 6 Pro, ma senza fornire specifiche complete, disponibilità e prezzi. L'azienda di Mountain View ha svelato solo il design e alcune informazioni sul SoC Tensor. Per i dettagli ufficiali si dovrà attendere l'autunno. Da varie settimane circolano però indiscrezioni sulla dotazione hardware.

Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro: possibili specifiche

Il Pixel 6 avrà uno schermo AMOLED flat da 6,4 pollici con risoluzione FHD+ e refresh rate di 90 Hz. Google ha confermato la presenza del SoC Tensor e del chip Titan M2. Non ci sono dettagli su CPU, GPU e modem 5G. La dotazione hardware dovrebbe comprende anche 8 GB di RAM, 128/256 GB di storage, fotocamera frontale da 8 megapixel, fotocamere posteriori da 50 e 12 megapixel (standard e ultra grandangolare), lettore di impronte digitali in-display, altoparlanti stereo, connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, LTE e 5G, porta USB Type-C e batteria da 4.614 mAh.

Il Pixel 6 Pro avrà invece uno schermo AMOLED curvo da 6,7 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz. La dotazione hardware dovrebbe comprende anche 12 GB di RAM, 128/256/512 GB di storage, fotocamera frontale da 12 megapixel, fotocamere posteriori da 50, 12 e 48 megapixel (standard, ultra grandangolare e tele con zoom ottico 4x), lettore di impronte digitali in-display, altoparlanti stereo, connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, LTE e 5G, porta USB Type-C e batteria da 5.000 mAh.

Il sistema operativo sarà ovviamente Android 12. Google scrive che i due smartphone arriveranno sul mercato in autunno. Al momento non ci sono informazioni sulla disponibilità in Italia, ma l'assenza della pagina dedicata potrebbe significare che non verranno distribuiti nel nostro paese. Sono invece online le “landing page” in Australia, Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti e Tawain.