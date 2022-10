Google Pixel 7a: il leak arriva da Amazon

Il successore del Pixel 6a annunciato nel mese di maggio (oggi in sconto su Amazon) potrebbe essere già dietro l’angolo o quasi. Descrivibile anche come il fratello minore dei nuovi top di gamma Pixel 7 e Pixel 7 Pro, il Pixel 7a è stato protagonista nel fine settimana di un leak la cui responsabilità è da attribuire direttamente ad Amazon. Vediamo cosa è successo.

Amazon anticipa l’arrivo del Google Pixel 7a

L’e-commerce ha infatti mostrato ad alcuni utenti, attraverso la sua applicazioni mobile ufficiale, l’opportunità di effettuare un’iscrizione per ricevere aggiornamenti a proposito del dispositivo: qui sotto gli screenshot che lo testimoniano, pubblicati in origine sulle pagine del sito GSMArena. Nessuna informazione è comunque trapelata a proposito delle specifiche tecniche integrate né in merito alla data di uscita.

Il nuovo Google Pixel 7a potrebbe dunque arrivare già entro la fine del 2023. O, al più tardi, all’inizio del 2023. In entrambi i casi, con largo anticipo rispetto a quanto fatto dal suo predecessore, dimostratosi capace di ottenere un buon riscontro in termini di vendite, grazie anzitutto a un ottimo rapporto qualità-prezzo e alla garanzia di poter ricevere in modo tempestivo, direttamente da Google, tutti gli aggiornamenti rilasciati da qui ai prossimi anni. Quasi certa la presenza sotto la scocca del chip Tensor G2 di ultima generazione, progettato internamente dal gruppo di Mountain View.

Il display dovrebbe avere una diagonale da 6 o 6,1 pollici. Non è del tutto da escludere nemmeno si esclude del tutto nemmeno l’ipotesi di assistere all’arrivo di una versione XL, con schermo più ampio.

Come sempre accade in questi casi, l’indiscrezione trapelata va presa con le pinze, almeno in attesa di un annuncio ufficiale da parte di bigG che potrebbe non tardare molto. Inoltre, il fatto che il modello Pixel 6a sia in sconto, non fa che avvalorare l’ipotesi.