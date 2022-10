Google Pixel Fold: schermi AMOLED di Samsung

Google ha recentemente annunciato i nuovi Pixel 7 e Pixel 7 Pro con processore Tensor G2, ottenendo subito un ambito riconoscimento dagli esperti di DXOMARK. Oltre al Pixel Tablet, l’azienda di Mountain View svelerà nel 2023 anche uno smartphone pieghevole, noto come Pixel Fold, del quale sono emerse nuove indiscrezioni sui due schermi.

Pixel Fold con display AMOLED di Samsung

Il mercato degli smartphone pieghevoli è ovviamente dominato da Samsung con le serie Galaxy Z Fold e Galaxy Z Flip (la quarta generazione è stata annunciata il 10 agosto). Altri produttori, tra cui Oppo, Huawei e Xiaomi, cercano di insidiare l’azienda coreana. All’elenco dovrebbe aggiungersi presto anche Google con il suo Pixel Fold (nome ipotetico).

In base alle ultime indiscrezioni, lo smartphone avrà un design simile al Galaxy Z Fold 4, quindi con uno schermo interno più grande e un “cover display”. Per entrambi verrà utilizzato un pannello AMOLED di Samsung, protetto da vetro ultrasottile (UTG) dello stesso produttore. Lo schermo interno dovrebbe avere una diagonale di 5,8 pollici, una risoluzione di 2208×1840 pixel e (forse) un refresh rate fino a 120 Hz. Non ci sono invece informazioni sullo schermo esterno.

Il Google Pixel Fold dovrebbe inoltre avere cinque fotocamere: tre posteriori (principale, ultra grandangolare e tele) con sensori Sony IMX787, Sony IMX386 e Samsung S5K3J1, una interna con sensore Sony IMX355 e una esterna frontale con sensore Samsung S5K3J1. Processore e sistema operativo saranno ovviamente Tensor G2 e Android 13. Nel corso dei prossimi giorni verranno sicuramente divulgate altre informazioni sullo smartphone.