Pixel 7 Pro incoronato da DXOMARK: è il migliore

Con uno score complessivo pari a 147 punti (uno in più di iPhone 14 Pro), il nuovo Pixel Pro 7 di Google è stato incoronato da DXOMARK come il miglior smartphone in circolazione per quanto riguarda la qualità del comparto fotografico integrato. Lo eguaglia solo HONOR Magic4 Ultimate, cedendo però la prima posizione quando si prendono in considerazione anche altri fattori come il display.

Cameraphone: DXOMARK premia Pixel 7 Pro

La recensione completa (di cui consigliamo la lettura) mette in evidenza moltissimi pro e qualche contro. Tra i primi spiccano le prestazioni elevate offerte dai sensori in pressoché ogni situazione sottoposta a test, un autofocus eccellente, l’ingrandimento zoom impeccabile e la stabilizzazione all’altezza delle aspettative. Risulta invece perfettibile il comportamento nelle condizioni di luce non ottimali: un po’ di rumore visibile nelle immagini scattate e riprese sottoesposte sul fronte video.

Abbiamo citato in apertura come DXOMARK consideri anche il display per la sua valutazione complessiva. In questo caso, il punteggio si attesta a 146, dietro rispetto ai 149 di iPhone 14 Pro Max. Per quanto riguarda invece la selfie camera, si piazza in terza posizione con 142, a pari punti con HAUWEI Mate 40 Pro. È staccato dai concorrenti iPhone 14 Pro con 145 e da HUAWEI P50 Pro con 144.

L’altro membro della famiglia appena arrivato, il più piccolo Pixel 7, non ha invece ancora ricevuto una valutazione per quanto concerne la qualità e le prestazioni del comparto fotografico. Gli è stato assegnato solo un 140 per lo schermo. Ricordiamo che i test di DXOMARK sono eseguiti all’interno di un laboratorio e con condizioni controllate.

I nuovi smartphone di bigG sono già in vendita anche attraverso lo store ufficiale Google su Amazon: si parte da 649 euro per il modello Pixel 7.