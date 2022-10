Pixel 7 e Pixel 7 Pro su Amazon: consegna immediata

Dopo il sold out registrato immediatamente dopo il lancio di inizio ottobre, Pixel 7 e Pixel 7 Pro tornano oggi in vendita su Amazon. Si tratta dei due nuovi smartphone Google con processore Tensor G2 e comparto grafico evoluto, realizzati per definire un nuovo standard tra i top di gamma all’interno dell’ecosistema Android.

Riecco gli smartphone Google su Amazon: Pixel 7 e Pixel 7 Pro

In entrambi i casi, si può contare sulla spedizione gratuita con consegna immediata in un giorno. Partiamo dal modello Pixel 7 da 128 GB, in vendita ora sull’e-commerce al prezzo ufficiale di 649 euro nelle colorazioni Bianco Ghiaccio e Verde Cedro.

C’è anche il Pixel 7 Pro, nella colorazione Bianco Ghiaccio proposto al prezzo ufficiale di 899 euro. Il taglio di memoria interna è 128 GB.

I modelli qui segnalati sono venduti direttamente da Amazon, non da terzi. Gli interessati ne approfittino prima dell’ennesimo inevitabile sold out. Come già scritto, la spedizione è gratuita, con consegna in un solo giorno.

Lo store ospita anche Pixel Watch, lo smartwatch presentato da bigG. Proposto da Amazon UK, in questo momento è acquistabile anche dall’Italia al prezzo di 447 euro.

