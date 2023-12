Google Pixel 8: prezzi aumentati per i ricambi

Su iFixit sono stati resi disponibili i pezzi di ricambio per gli smartphone Google Pixel 8 e 8 Pro da poco lanciati sul mercato e purtroppo ci sono cattive sorprese relativamente ai prezzi. Rispetto alla generazione precedente, infatti, le cifre necessarie sono decisamente lievitate.

Google Pixel 8: i pezzi di ricambio costano di più

Andando più in dettaglio, Il display di Google Pixel 8 costa 20 dollari più di quello di Pixel 7 (159,99 dollari contro 139,99 dollari), la fotocamera posteriore principale costa la bellezza di 53 dollari in più (142,99 dollari contro 89,99 dollari) e la fotocamera posteriore ultra-grandangolo costa 20 dollari in più (62,99 dollari contro 42,99 dollari).

Inoltre, su Google Pixel 8 Pro il display costa 17 dollari in più (229,99 dollari contro 212,99 dollari) e il modulo fotocamera posteriore completo costa 47 dollari in più (199,99 dollari contro 152,99 dollari).

A restare invece invariato è il prezzo della batteria, che in tutti i casi ammonta a 42,99 dollari.

Ci sono anche alcuni componenti inediti, che non erano offerti con i Pixel 7, ovvero la fotocamera frontale che costa 42,99 dollari sia per quel che riguarda la variante base che quella Pro, mentre la cover posteriore costa 142,99 dollari sul modello base e 172,99 dollari su quella top di gamma.

Ricordiamo che Google e iFixit hanno stretto un accordo, in essere ormai da svariati mesi, grazie al quale gli utenti possono riparare personalmente i propri dispositivi della gamma Pixel munendosi di appositi kit fai-da-te, evitando in tal modo di doversi rivolgere all’assistenza, a patto chiaramente di avere un minimo di manualità. Il primo dispositivo a poter essere riparato grazie alla partnership è stato il Pixel Fold.