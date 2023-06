Pixel Fold: Google consente riparazioni fai da te con iFixit

D’ora in avanti, grazie all’accordo siglato tra Google e iFixit, sarà possibile effettuare riparazioni fai da te del Pixel Fold che è stato da poco lanciato. A rendere nota la cosa è stata la stessa azienda di Mountain View nelle ore addietro alla redazione di 9to5google.

Pixel Fold: riparazioni fai da te con iFixit

Da ricordare che Google e iFixit collaborano già dallo scorso anno, per fornire agli utenti guide, tutorial e altre risorse utili per intervenire sull’hardware dei dispositivi Pixel e per la sostituzione vari componenti.

Ulteriori dettagli non sono disponibili, se non il fatto che è possibile intervenire anche sul display interno, come affermato espressamente dal portavoce di Google che ha rilasciato la dichiarazione, ma come di consueto in questi casi dovrebbe essere altresì possibile intervenire su batteria e componenti dedicati alla ricarica della stessa.

Resta ora da capire quali saranno le tempistiche esatte per il rilascio delle risorse, cosa al momento non nota.

Da tenere presente che si tratta di un punto d’arrivo (ma non di fine!) particolarmente importante per il segmento dei pieghevoli, in quanto considerati più fragili rispetto agli altri dispositivi per supportare riparazioni in autonomia. Infatti, aziende concorrenti, come ad esempio Samsung, offrono assistenza al riguardo solo ed esclusivamente presso centri specializzati o inviando direttamente il dispositivi via corriere.

Riparazioni fai da te a parte, anche “big G”, così come i competitors, ha informato che per Pixel Fold sono disponibili soluzioni di riparazione direttamente in negozio oppure via posta, qualora i clienti lo preferissero, pure al di fuori del periodo di garanzia del dispositivo.