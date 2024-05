OnePlus 12 5G 512GB: sconto PAZZESCO su Amazon (-289€)

Amazon ti offre l’occasione di portarti a casa lo straordinario OnePlus 12 5G da 512GB ad un prezzo eccezionale: grazie allo sconto di oggi è tuo a soli 810 euro invece di 1099, con spedizione Prime che ti garantisce la consegna immediata.

OnePlus 12 5G 512GB: la scheda tecnica

OnePlus 12 5G offre una combinazione potente di prestazioni, fotografia avanzata, ricarica rapida e un display di alta qualità racchiudendo il tutto in un design elegante e moderno.

Partendo proprio con la fotocamera, abbiamo una tripla configurazione con una fotocamera principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un grandangolo da 48 MP e un sensore per ritratti da 64 MP. Questo setup, assistito da Hasselblad per la calibrazione del colore naturale, offre immagini di alta qualità con una vasta gamma dinamica e precisione dei colori.

Il telefono è alimentato dal potente processore Snapdragon 8 Gen 3, abbinato a una massiccia quantità di 16 GB di RAM e memoria interna da 512GB. La scheda grafica supporta il ray-tracing per prestazioni di gioco degne di una console portatile.

Splendido il display AMOLED Super Fluid da 6,82 pollici con una risoluzione 2K e una frequenza di aggiornamento di 120Hz per transizioni fluide e reattive. In tal proposito, la tecnologia LTPO avanzata regola dinamicamente la frequenza di aggiornamento da 1Hz a 120Hz per massimizzare l’efficienza energetica che è garantita da una batteria da 5400 mAh a lunga durata con supporto alla ricarica rapida SUPERVOOC da 100 W.

Infine, potrai sfruttare al meglio il telefono grazie a OxygenOS 14, per n’esperienza utente fluida e priva di intoppi. OnePlus 12 5G da 512GB è un top di gamma pensato per chi cerca il meglio senza compromessi, se non sul prezzo: è tuo in offerta a soli 810 euro invece di 1099.